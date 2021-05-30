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В Барнауле взорвался батут с детьми. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы

В результате ЧП с батутом в Барнауле пострадали дети

Возле одного из торговых центров Барнаула от ветра поднялся и взорвался батут, на котором в этот момент играли дети. Две девочки упали на трамвайные пути. Пострадавших без сознания увезли на скорой помощи в реанимацию. Одного ребёнка пока найти не могут. Об этом 30 мая сообщили очевидцы в соцсетях.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СУ СК РФ, следователи выехали на место происшествия, начата проверка, другие подробности пока неизвестны.

О состоянии пострадавших детей пока официально не сообщается.

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Комментарии (4)

AlBerkut
Взорвался?!
Скорее всё же лопнул. Или произошёл хлопок😉😎
spb7771250
Считаю, что те, кто это организовывал должны быть осуждены по уголовным статьям с реальными сроками. Не стрелочники, а именно выгодоприобретатели и организаторы этого аттракциона.
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