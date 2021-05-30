Возле одного из торговых центров Барнаула от ветра поднялся и взорвался батут, на котором в этот момент играли дети. Две девочки упали на трамвайные пути. Пострадавших без сознания увезли на скорой помощи в реанимацию. Одного ребёнка пока найти не могут. Об этом 30 мая сообщили очевидцы в соцсетях.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный СУ СК РФ, следователи выехали на место происшествия, начата проверка, другие подробности пока неизвестны.



О состоянии пострадавших детей пока официально не сообщается.

