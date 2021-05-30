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«Должно быть политическое признание». «Белавиа» отказалась от полётов в Крым

Авиакомпания «Белавиа» не будет выполнять рейсы в Крым

Белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа» пока не планирует выполнять полёты в Крым. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил генеральный директор компании Игорь Чергинец.

«Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение — будем смотреть», — отметил он.

По словам Чергинца, когда Крым принадлежал Украине, компания летала туда с перерывами, связанными с коммерческими вопросами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о полётах «Белавиа» в Крым в ходе состоявшейся в пятницу встречи президентов России и Белоруссии не поднимался. Вопрос о возможности совершения полётов на полуостров он переадресовал руководству белорусской авиакомпании.

Владимир Путин в прошлом году отмечал, что транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Александра Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной.

«Фонтанка» писала, что авиакомпания «Белавиа» также отказалась от рейсов в Калининград.

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Комментарии (27)

Милая +
Эх, ничему события последнего года нашего друга не научили. По прежнему он сидит на двух стульях.
Piter Russo
Их дело, просто рабочих мест в белавиа поболее сократят
08061962
Надо поблагодарить за то ,что всё-таки согласился на уговоры Пу забрать никому ненужные фантики ($)!!!
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