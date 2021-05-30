«Должно быть политическое признание». «Белавиа» отказалась от полётов в Крым

Белорусский национальный авиаперевозчик «Белавиа» пока не планирует выполнять полёты в Крым. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил генеральный директор компании Игорь Чергинец.



«Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение — будем смотреть», — отметил он.



По словам Чергинца, когда Крым принадлежал Украине, компания летала туда с перерывами, связанными с коммерческими вопросами.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о полётах «Белавиа» в Крым в ходе состоявшейся в пятницу встречи президентов России и Белоруссии не поднимался. Вопрос о возможности совершения полётов на полуостров он переадресовал руководству белорусской авиакомпании.

