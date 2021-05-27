«Белавиа» отменяет рейсы. Под сокращение попало и российское направление

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы по целому ряду направлений



«Сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам», — сообщается 27 мая в Instagram перевозчика.

«Белавиа» отменила рейсы в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию и Испанию. Также компании пришлось отказаться от полетов в Калининград.

Причиной стали ограничения европейских стран после посадки самолета Ryanair c создателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту. Накануне самолет «Белавиа» кружил в небе Белоруссии, так как Франция отказалась его пропускать.