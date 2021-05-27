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«Белавиа» отменяет рейсы. Под сокращение попало и российское направление

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы по целому ряду направлений

«Сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам», — сообщается 27 мая в Instagram перевозчика.

«Белавиа» отменила рейсы в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию и Испанию. Также компании пришлось отказаться от полетов в Калининград.

Причиной стали ограничения европейских стран после посадки самолета Ryanair c создателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту. Накануне самолет «Белавиа» кружил в небе Белоруссии, так как Франция отказалась его пропускать.

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Комментарии (31)

265916485
Чем больше глупостей делает Лука, тем выгоднее России)
nuga
Еврофашисты объявили войну новыми методами.
alexadmin
Все кто злорадствует - задумайтесь, что это репетиция того, что может быть с Россией. А то и хуже.
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