Не Рубинштейна единой. Где интересно поесть в Петербурге

Пока муниципальные депутаты устраивают походы по барам в попытке выселить нелегальные бары с улицы Рубинштейна, петербургский общепит осваивает новые пространства, в надежде привлечь туда горожан и туристов. «Фонтанка» составила обзор новинок, появившихся за последний год и новых проектов, запуск которых ожидается этим летом.

Что появилось

Двор «Никольских рядов» Садовая, 62



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Пространство «Никольские ряды» открыло внутренний двор после сезонной реконструкции в начале мая. Деревянная горка, которая зимой использовалась для катаний, трансформировалась в зеленый амфитеатр на 100 посадочных мест. Гостям обещают открытые лекции на темы культуры и образования, а в самом дворе будут устраивать ярмарки и запустят точки уличных ресторанов, которые дополнят находящееся в самом здании Hard Rock Cafe.



В ближайшие выходные 29–30 мая в «Никольских рядах» откроется рынок выходного дня совместно с проектом «Онипожратьлюбят». Среди обещанных угощений — греческий стритфуд, бургеры, корейские пирожки на пару и корнер с армянским кофе. В фермерских лавках можно будет найти армянские сыры (с плесенью, и даже выдержанные в вине), грузинские специалитеты, сыр фреско в масле с прованскими травами, а также домашнюю птицу, паштеты, вяленые томаты и соус песто.

«Третье место» Литейный, 62



Фото: thirdplace.ru/ Поделиться Поделиться







Пространство «Третье место» в историческом особняке семьи Лопухиных и Нарышкиных на Литейном проспекте открылось прошлым летом и проработало до осени в pop-up формате. Перезапуск состоялся этой весной. Гастрономическими флагманами стали устричный бар Oysters by Cake и «Бар заблудшего дракона и трех эльфов». К лету обещают новых резидентов и запустить несколько точек внутри самого особняка.

«Фишкой» пространства стал двор засыпанный песком, на котором расставили шезлонги и устраивают пляжные вечеринки. Внутри здания проходят образовательные мероприятия и кинопоказы.



Азиатский маркет «Гондза Бондза» ТРК «Лео Молл», Планерная ул., 59



Первый в городе фуд-холл с азиатским уклоном должен был заработать весной 2020 года, но помешала пандемия. В итоге пространство в тестовом режиме открылось в апреле 2021-го. В кофейне Pitcher Asia можно попробовать капучино с розовой матчей, имбирём, вареньем из лепестков роз, капучино с белым шоколадом и карри, черный кофе с гибискусом, малиной и имбирём и другие изыски. Вьетнамское кафе Pho’n’Roll предлагает традиционные супы фо бо и фо га и рулеты-номы с разными начинками. Гостям предлагают жареный рис по-тайски с разными добавками, гавайскую кухню и коктейли. Как сообщили «Фонтанке» в «Агора. Гастроурбанистика», которая ведет проект, в течение лета заработают еще несколько киосков. К сентябрю пространство запустится в полном масштабе.

«Новая Голландия»

наб. Адмиралтейского канала, 2

наб. Адмиралтейского канала, 2



Фото: www.instagram Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру». Поделиться Поделиться







Пространство «Новая Голландия» в этом году отмечает десятилетие. Но и оно порадует петербуржцев гастрономическими новинками. Будучи первопроходцем в сфере стрит-фуда, теперь площадка обратилась в сторону высокой кухни. Не исключено, что к этому подтолкнули статусные резиденты — недавно тут появился центр цифровой трансформации «Газпром нефти».



Этой зимой на острове заработал новый проект Матильды Шнуровой и Игоря Гришечкина Cococouture, который продолжает развивать идеи высокой кухни с русским акцентом, знакомые гостям Cococo. В здании «Бутылки» в последние месяцы открылось Oggi Bistrо от ресторанной команды Duoband. Гостям предлагают пасту, карпаччо, тартары, паштеты и другие современные итальянские блюда в интерпретации российских шефов. Там же появилось бистро Hagao, демократичное кафе с китайской кухней от холдинга Bronka Restaurant Group. Island Poke & Bowls предлагает калифорнийские боулы и гавайские поке с тунцом, авокадо, креветками, тофу и заправками на выбор. Кафе Zita & Gita интерпретирует крестьянские кулинарные традиции северных регионов Индии.

Что вот-вот появится

Расширение «Севкабель Порта» Кожевенная линия, 40



Общественное пространство «Севкабель Порт» вот-вот объединится с территорией бывшей Фабрики им. Веры Слуцкой. Сейчас ведутся работы по продолжению прогулочной набережной, 15 июня она будет открыта, сообщили в компании. Подробности концепции пока держатся в секрете, но без новых гастрономических концепций петербуржцы не останутся, обещает команда «Севкабель Порта».



Еще один гастрономический кластер летом 2021 года появится в соседнем здании кожевенной фабрики (Кожевенная линия, 30). К этому моменту будет готова центральная аллея с ресторанами, кафе, магазинами и студиями, а также часть набережной. Еще через два года откроется причал, яхт-клуб и плавучий пирс с песочным пляжем.

Фуд-холл Ginza в «Невском центре» Невский пр., 114–116



Фото: Ginza Project Поделиться Поделиться







Запуск гастрономического пространства Center на пятом этаже торгового комплекса «Невский центр» намечен на начало июля 2021 года. Ресторанная группа Ginza обещает представить 20 ресторанных концепций, где посетители смогут попробовать блюда кухонь со всего мира. Но подробности и названия резидентов пока не раскрываются. В пресс-службе «Невского центра» отметили, что сейчас идут работы по ремонту помещения, насыщению его необходимыми коммуникациями и оборудованием.

Гастрономическое пространство в «Большом Гостином дворе» Невский пр., 35



Фото: www.google.ru/maps Поделиться Поделиться







На лето 2021 года также намечено открытие первой очереди гастрономического пространства в универмаге «Большой Гостиный двор». В конце ноября группа Ginza арендовала 1800 кв. м на первом и втором этажах здания по Ломоносовской линии. Концепция также предусматривает летние веранды во внутреннем дворе и столики на открытом воздухе на террасе второго этажа. Когда именно можно ждать запуска и чем новый проект удивит гостей, в Ginza на момент публикации не прокомментировали.



«Андреевский двор», Большой пр. Васильевского острова, 18



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