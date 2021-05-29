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РПЦ предложила дать эмбрионам равные права с людьми

Русская православная церковь призвала защитить эмбрионов законом, закрепив за ними такие же права, как у уже рожденных людей, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).

«Мы признаем за эмбрионом те же права, что и за родившимся человеком. Мы настаиваем, что понятие прав человека должно распространяться и на эмбрионы. Соответственно, мы считаем недопустимыми манипуляции с эмбрионами, мы считаем недопустимым использование эмбрионов в качестве биоматериала. Мы считаем, что жизнь человеческого зародыша должна быть законодательно защищена», — цитируют слова Илариона 29 мая РИА Новости.

В середине мая патриарх Кирилл обещал женщинам, отказавшимся от абортов, воспитать их детей в лоне церкви.

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Комментарии (14)

ProstoZloy
Может, для начала, с целью установления "равноправия" между уже родившимся, принять закон об оскорблении чувств НЕверующих?
alexpv
Я бы пошел дальше. Признал права за спермой и рассматривал каждый акт рукоблудия как убийство человека)))
AKM
Равные права? И голосовать за Путина тоже будут?
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