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Правительство России одобрило штрафы за незаконный сбор данных при покупках

Правительство России одобрило поправки в законодательство, которые вводят штрафы за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке товаров и услуг. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина 29 мая.

«Законопроектом предусматривается введение мер административной ответственности за правонарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением потребителя к предоставлению персональных данных», — говорится в документе.

Ранее о необходимости введения штрафа за сбор данных покупателей выступил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно», — сказал он.

Ранее «Фонтанка» писала, что с 1 сентября в России начнут действовать согласия на обработку персональных данных пользователей соцсетями, приложениями и сайтами.

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