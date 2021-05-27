Продавцов пообещали штрафовать за незаконный сбор данных покупателей

Правительство РФ одобрит поправки в КоАП о штрафах за незаконный сбор персональных данных граждан страны при покупке ими товаров и услуг. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно, — отметил премьер. — Понятно, что нужно предоставить имя и фамилию при оформлении авиа- или железнодорожного билета, но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билетов просто нет, но продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию, под разными предлогами у граждан собирает номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения», — цитирует Мишустина 27 мая «Интерфакс».
Отныне за незаконный сбор данных покупателей будут штрафовать, пообещал премьер-министр.
Ранее «Фонтанка» писала, что с 1 сентября в России начнут действовать согласия на обработку персональных данных пользователей соцсетями, приложениями и сайтами.