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Продавцов пообещали штрафовать за незаконный сбор данных покупателей

Кабмин одобрит поправки в КоАП о штрафах за необоснованный сбор данных граждан продавцами

Правительство РФ одобрит поправки в КоАП о штрафах за незаконный сбор персональных данных граждан страны при покупке ими товаров и услуг. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно, — отметил премьер. — Понятно, что нужно предоставить имя и фамилию при оформлении авиа- или железнодорожного билета, но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билетов просто нет, но продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию, под разными предлогами у граждан собирает номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения», — цитирует Мишустина 27 мая «Интерфакс».

Отныне за незаконный сбор данных покупателей будут штрафовать, пообещал премьер-министр.

Ранее «Фонтанка» писала, что с 1 сентября в России начнут действовать согласия на обработку персональных данных пользователей соцсетями, приложениями и сайтами.

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Комментарии (2)

coronel
гоогле все мечтает получить дату моего рождения, мол, это необходимо для соблюдения законов об ограничению по возрасту. попытки указать только год рождения - неудачны. полностью требует.
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....что то мне подсказывает, что Яндекс и прочие агрегаторы под это не подпадут.
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