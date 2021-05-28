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«Сегодня уже не поплавают». Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов

Переговоры Путина и Лукашенко завершились в Сочи

Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи завершились. Об этом 28 мая вечером сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Переговоры продлились 5 часов 15 минут и не смогли побить рекорд, поставленный в феврале. Тогда президенты России и Белоруссии общались шесть с половиной часов подряд.

«Переговоры Путина и Лукашенко только что завершились. Сегодня уже не поплавают», — пишут корреспонденты кремлевского пула РИА Новости в официальном телеграм-канале.

Напомним, ранее Путин предложил Лукашенко искупаться — это должно было способствовать «достижению результатов встречи». Без официальных заявлений перед прессой лидеры двух стран решили обойтись. Ранее сообщалось, что белорусский президент привез российскому документы по принудительной посадке самолета Ryanair.

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Комментарии (6)

муматор
опять бабки клянчить приехал?
medvezhonok
а чего ж не в Геленджике без камер?
Агроном аэродрома
Интересно, поймет Тиран со второго раза, что Мозырский НПЗ пора бы уже отдать на откорм Уважаемым Людям, или не поймет?
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