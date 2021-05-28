Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи завершились. Об этом 28 мая вечером сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.



Переговоры продлились 5 часов 15 минут и не смогли побить рекорд, поставленный в феврале. Тогда президенты России и Белоруссии общались шесть с половиной часов подряд.



«Переговоры Путина и Лукашенко только что завершились. Сегодня уже не поплавают», — пишут корреспонденты кремлевского пула РИА Новости в официальном телеграм-канале.