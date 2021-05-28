«Идет попытка раскачать ситуацию до августа прошлого года». Лукашенко привез Путину документы по самолету Ryanair

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил о попытке дестабилизировать ситуацию в его республике.



«Я покажу вам некоторые документы [по посадке рейса Ryanair]. Вы поймете, что там происходит и происходило. Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года [когда в Белоруссии проходили протесты]», — заявил 28 мая президент Белоруссии.

По его словам, в ситуации с посадкой самолета с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту пострадал белорусский перевозчик «Белавиа». Лукашенко считает, что Запад «показал свое лицо». Он напомнил, что во время пандемии именно «Белавиа» вывозила застрявших в других странах европейцев и американцев.