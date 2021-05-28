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«Идет попытка раскачать ситуацию до августа прошлого года». Лукашенко привез Путину документы по самолету Ryanair

Президент Белоруссии посетовал Путину на давление со стороны Запада

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил о попытке дестабилизировать ситуацию в его республике.

«Я покажу вам некоторые документы [по посадке рейса Ryanair]. Вы поймете, что там происходит и происходило. Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года [когда в Белоруссии проходили протесты]», — заявил 28 мая президент Белоруссии.

По его словам, в ситуации с посадкой самолета с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту пострадал белорусский перевозчик «Белавиа». Лукашенко считает, что Запад «показал свое лицо». Он напомнил, что во время пандемии именно «Белавиа» вывозила застрявших в других странах европейцев и американцев.

Александр Лукашенко заявил, что цели «западных друзей» ясны. «Нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы», — резюмировал белорусский лидер.

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Комментарии (7)

dragvs
Почему лукашенко до сих пор не арестован? На каком основании гражданка РФ до сих пор удерживается в заложниках?
Pupin
Тренируются на Беларусии, перед Россией.
Печенеги и половцы
Он себя считает большевиком, а многие считают его тараканом, история рассудит.
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