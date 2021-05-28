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В 45 км от страшного ДТП на «Скандинавии» снова «разорвало» кабину большегруза

На трассе «Скандинавия» под Петербургом грузовик столкнулся с трактором

Очередное дорожное происшествие с участием большегруза произошло на трассе под Петербургом вечером 28 мая. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Последствия аварии они застали примерно на 70-м километре «Скандинавии». Судя по опубликованным кадрам, от водительской кабины большегруза практически ничего не осталось, её части оказались разбросаны по дороге. По информации регионального МВД, грузовик столкнулся с трактором. Свидетели дорожного происшествия пишут, что на месте работают сотрудники экстренных служб. Водитель грузовика госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Как ранее писала «Фонтанка», это уже вторая авария на «Скандинавии» с участием большегруза за минувшие сутки. Накануне вечером ещё одно ДТП произошло на 115-м километре трассы. По словам очевидцев, со встречного трала якобы упали противовесы, которые угодили в водительскую кабину самосвала. Последняя в результате разлетелась на запчасти. Пострадавшего водителя госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

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Комментарии (2)

An Net
ну с разделением потоков, трасса реально становиться усыпляющей.... пока ее не было, все время в напряжении едешь уворачиваясь от встречных машин)
Cвифт
... засыпают ?
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