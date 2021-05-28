Последствия аварии они застали примерно на 70-м километре «Скандинавии». Судя по опубликованным кадрам, от водительской кабины большегруза практически ничего не осталось, её части оказались разбросаны по дороге. По информации регионального МВД, грузовик столкнулся с трактором. Свидетели дорожного происшествия пишут, что на месте работают сотрудники экстренных служб. Водитель грузовика госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Как ранее писала «Фонтанка», это уже вторая авария на «Скандинавии» с участием большегруза за минувшие сутки. Накануне вечером ещё одно ДТП произошло на 115-м километре трассы. По словам очевидцев, со встречного трала якобы упали противовесы, которые угодили в водительскую кабину самосвала. Последняя в результате разлетелась на запчасти. Пострадавшего водителя госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.