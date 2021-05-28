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Пункт первый: найти 50 желающих. Как вызвать вакцинаторов на дачу

Куда звонить, чтобы привиться на даче в Петербурге

Дачная вакцинация в Петербурге подойдет не для всех — врачи с уколами приедут в некоторые садоводства по заявкам страждущих. Критерии отбора и телефоны уточнила «Фонтанка».

Как рассказали в комздраве 28 мая, для организации выезда потребуется найти не менее 50 желающих привиться. Кроме того, врачи могут приехать только туда, где уже есть медпункт. Если два этих условия соблюдены, то председатель садоводства может обратиться в городской центр медпрофилактики по телефону 246–69–09. Там фиксируют заявки и стыкуют их с поликлиникой, которая предоставляет вакцину и медиков.

Первым садоводческим некоммерческим товариществом (СНТ), которое решилось привиться, стала «Дружба» в Кировском городском поселении. Уже в эту субботу туда прибудет выездная бригада 94 поликлиники Невского района. На прививку записалось более 40 человек.

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Комментарии (3)

Mash
Разрешите дачникам бесплатно грибы/собирать/рыбу ловить/траву не косить целый месяц… или что там им еще можно/нельзя… и кошек и собак заодно понесут
ARISTARH
Ерунда полная прививка эта , не работает!!!!
Alex000
Пункт первый, невыполнимый :D
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