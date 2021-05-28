Пункт первый: найти 50 желающих. Как вызвать вакцинаторов на дачу

Как рассказали в комздраве 28 мая, для организации выезда потребуется найти не менее 50 желающих привиться. Кроме того, врачи могут приехать только туда, где уже есть медпункт. Если два этих условия соблюдены, то председатель садоводства может обратиться в городской центр медпрофилактики по телефону 246–69–09. Там фиксируют заявки и стыкуют их с поликлиникой, которая предоставляет вакцину и медиков.



Первым садоводческим некоммерческим товариществом (СНТ), которое решилось привиться, стала «Дружба» в Кировском городском поселении. Уже в эту субботу туда прибудет выездная бригада 94 поликлиники Невского района. На прививку записалось более 40 человек.