FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +12
73.46р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
14
Печать

Петербуржцы не смогут спрятаться от вакцинации на даче

Дачная вакцинация от коронавируса началась в Петербурге

Петербургские власти расширили географию прививочной кампании и начали вакцинировать петербуржцев на дачах.

Ежегодно с мая по сентябрь на приусадебные участки выезжают около 2,5 млн человек, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Дружба» Кировского городского поселения станет первым садоводством, где уже в эту субботу пройдет вакцинирование. На прививку тут записалось более 40 человек. Иммунизацию проведет выездная бригада 94 поликлиники Невского района. Жители этого СНТ могут не опасаться за свое здоровье на протяжении всего дачного сезона», — написал Эргашев 28 мая на своей странице «ВКонтакте».

Как сообщала ранее «Фонтанка», в апреле десятки бригад врачей отправились вакцинировать петербуржцев на дому.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

265056402
мда уж, сейчас прям туда припрутся, а на них собачина со своей вакциной на зубах в слюне
265884280
Так себе идея: перед вакцинацией заставят подписать документ, что вся ответственность лежит на вакцинируемом.
Нет уж!
Не смогут спрятаться - будут отбиваться.
alex_k
СМОЖЕМ! ЧИПИЗАЦИЯ НЕ ПРОЙДЕТ! ВАХАХАХАХАХАХ
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний