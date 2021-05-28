Петербуржцы не смогут спрятаться от вакцинации на даче

Ежегодно с мая по сентябрь на приусадебные участки выезжают около 2,5 млн человек, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.
«Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Дружба» Кировского городского поселения станет первым садоводством, где уже в эту субботу пройдет вакцинирование. На прививку тут записалось более 40 человек. Иммунизацию проведет выездная бригада 94 поликлиники Невского района. Жители этого СНТ могут не опасаться за свое здоровье на протяжении всего дачного сезона», — написал Эргашев 28 мая на своей странице «ВКонтакте».
Как сообщала ранее «Фонтанка», в апреле десятки бригад врачей отправились вакцинировать петербуржцев на дому.