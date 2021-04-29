К вам уже выехали. В Петербурге стартовала поквартирная вакцинация

Вакцинация от коронавируса на дому началась в Петербурге. Она нацелена на маломобильных горожан, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.



Как рассказали чиновники 29 апреля, в Северной столице сформированы 67 выездных прививочных бригад. Они оснащены средствами индивидуальной защиты и специальным фармацевтическим термоконтейнером для перевозки вакцины. Размораживать препарат медики будут на месте.

«Вакцинация от COVID-19 стала доступна для горожан, которые находятся дома и имеют тяжелые хронические заболевания. Это люди с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные граждане, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Окончательное решение о возможности вакцинации принимает участковый терапевт», — прокомментировал вице-губернатор Олег Эргашев.