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К вам уже выехали. В Петербурге стартовала поквартирная вакцинация

Десятки бригад врачей отправились по домам вакцинировать петербуржцев

Вакцинация от коронавируса на дому началась в Петербурге. Она нацелена на маломобильных горожан, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Как рассказали чиновники 29 апреля, в Северной столице сформированы 67 выездных прививочных бригад. Они оснащены средствами индивидуальной защиты и специальным фармацевтическим термоконтейнером для перевозки вакцины. Размораживать препарат медики будут на месте.

«Вакцинация от COVID-19 стала доступна для горожан, которые находятся дома и имеют тяжелые хронические заболевания. Это люди с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные граждане, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Окончательное решение о возможности вакцинации принимает участковый терапевт», — прокомментировал вице-губернатор Олег Эргашев.

На данный момент сформирован список из 2,5 тысяч петербуржцев, которые изъявили желание вакцинироваться на дому. Определен график выездов медицинских бригад.

Записаться на вакцинацию на дому можно в поликлинике по месту жительства или через единый колл-центр городской службы социальных участковых — (812) 576–05–76.

О том, как будет проходить прививочная кампания на дому, для чего она нужна и как отличить вакцинаторов от жуликов — читайте в материале «Фонтанке».

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Комментарии (8)

260581461
Совсем ватники ополоумели. Пусть только потом, убийцы в белых халатах, не ноют, что им харю начистили.
nalchik11
Окончательное решение принимает терапевт. Может, все же оставить право выбора за пациентом?
Игорь Титов
c января месяца пытаюсь инвалида на дому вакцинировать, пока одни отписки и ссылки на невозможности
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