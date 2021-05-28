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«Транслируемый БТРК контент вызывает очень серьёзные опасения». Организатор «Евровидения» приостановил членство Белоруссии в союзе

Белорусский гостелеканал не хотят видеть в Европейском вещательном союзе из-за ухудшения свободы СМИ

Исполнительный совет Европейского вещательного союза (EBU) принял решение приостановить членство в союзе представителя Белоруссии — Белтелерадиокомпании. Об этом 28 мая говорится в пресс-релизе компании.

Причиной называется «прогрессирующее ухудшение свободы СМИ» в республике и нежелание БТРК отстаивать фундаментальные ценности медиа, а также «распространение интервью, явно полученных под давлением».

«После спорных [президентских] выборов прошлым летом EBU проводит кампанию за защиту независимой журналистики и свободы слова в Белоруссии. Она также публично поддержала журналистов Белтелерадиокомпании, протестующих против вмешательства правительства [в работу СМИ], внимательно следила за освещением деятельности своего белорусского члена и выразила обеспокоенность руководству организации», — сообщили в Европейском вещательном союзе, подчеркнув, что «транслируемый БТРК контент вызывает очень серьёзные опасения».

На реакцию БТРК дали две недели.

В песенном конкурсе «Евровидение-2021» Белоруссии в участии было отказано. После того как в песне «Я научу тебя» группы «Галасы Зместа», с которой страна хотела участвовать в конкурсе, нашли политический подтекст, стране дали время на выдвижение новой композиции. Государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания» представила другую песню тех же исполнителей, но она не вписалась в правила конкурса.

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