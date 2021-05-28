Более трети граждан РФ ждут ухудшения экономической ситуации в стране

Грядущего ухудшения экономической ситуации в России ждут 34% граждан страны, с оптимизмом смотрят в будущее лишь 22% россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир», на которые 28 мая ссылается РБК.



По данным агентства, 43% опрошенных не ожидают изменения ситуации в экономике в ближайшем будущем.



Авторы исследования отмечают, что по сравнению с 2020 годом показатели улучшились — год назад оптимизм в отношении будущего отечественной экономики испытывали только 15% опрошенных, а 64% россиян ожидали ухудшения ситуации. В то же время в сравнении с прошлым годом вдвое увеличилось число тех, кто считает, что российскую экономику ждёт стагнация.

