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Более трети граждан РФ ждут ухудшения экономической ситуации в стране

Опрос: С оптимизмом смотрят на экономическое будущее России лишь 22% её граждан

Грядущего ухудшения экономической ситуации в России ждут 34% граждан страны, с оптимизмом смотрят в будущее лишь 22% россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир», на которые 28 мая ссылается РБК.

По данным агентства, 43% опрошенных не ожидают изменения ситуации в экономике в ближайшем будущем.

Авторы исследования отмечают, что по сравнению с 2020 годом показатели улучшились — год назад оптимизм в отношении будущего отечественной экономики испытывали только 15% опрошенных, а 64% россиян ожидали ухудшения ситуации. В то же время в сравнении с прошлым годом вдвое увеличилось число тех, кто считает, что российскую экономику ждёт стагнация.

В опросе приняли участие около 1,5 тыс. респондентов, представляющих все субъекты РФ.

Ранее «Фонтанка» писала о снижении реальных располагаемых доходов жителей России из-за пандемии. Это фиксировал Росстат. В свою очередь, Всемирный банк предложил властям нашей страны новую стратегию борьбы с бедностью.

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Комментарии (3)

houspi
Стало быть, дно ещё не нащупали.
Mash
Не много не так, 20% ждут ухудшения, 80% в вечном запое
Cashmare
вот прям сложили ручки на пузике, сидят и ждут...
- Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Ну как же туда не ходить? Они же ждут!
(ц)
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