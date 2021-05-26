Всемирный банк предложил России новую стратегию борьбы с бедностью

По новому прогнозу ВБ, в 2021 году в России ожидается рост ВВП в размере 3,2%, после чего темпы роста составят 3,2% в 2022 году и 2,3% в 2023 году. Восстановлению экономики поспособствуют, помимо прочего, мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке и рост цен на нефть. Такой сценарий предполагает постепенное снижение числа новых случаев заболевания COVID-19.

Во время коронакризиса банковский сектор России продемонстрировал относительную устойчивость. Однако рынки труда пока не достигли того состояния, в котором находились до начала пандемии, а рост реальной заработной платы не компенсировал падение располагаемых доходов на душу населения, следует из доклада Всемирного банка (ВБ) от 26 мая.

В ВБ отметили, что одной из национальных целей России является снижение уровня бедности в два раза (до 6,6%) к 2030 году. По словам Рено Селигманна, директора и представителя ВБ в РФ, Россия имеет впечатляющий комплекс систем социального обеспечения. «Однако страна расходует на системы социального обеспечения больше средств, чем другие страны региона Европы и Центральной Азии, где этот показатель составляет 2,2% ВВП», — уточнил он.

По мнению эксперта, ключевым фактором экономически эффективного сокращения бедности может стать введение государственной целевой программы, предусматривающей предоставление адресной финансовой поддержки тем, кто живет за чертой бедности.

В ВБ отметили, что главный минус российской системы в том, что она не направлена на помощь именно малоимущим. «Малоимущее население, на долю которого в 2018 году приходилось 13% общей численности населения страны, получало лишь 10% выплат в рамках социальной помощи», — подчеркнули в банке.

«Если мы хотим защитить тех, кто сильнее всех страдает от роста цен на продовольствие, наверное, оптимальным решением будет введение такой вещи, как минимальный гарантированный доход. Понятно, что это не решит проблему моментально, но в перспективе может дать должный эффект», — рассказал Селигманн журналистам ТАСС.