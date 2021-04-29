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Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов жителей РФ

Реальные располагаемые денежные доходы населения упали на 3,6 % в первом квартале 2021 года по отношению к докризисному первому кварталу прошлого года. Об этом 29 апреля в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении в стране сообщил Росстат.

Статистическая служба также пересмотрела данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году. По уточнённой информации, их спад по итогам прошлого года составил 3 % (ранее сообщалось о падении на 3,5 %).

Кроме того, скорректированы и квартальные данные за 2020 год. Так, реальные располагаемые доходы показывали положительную динамику лишь в первом квартале прошлого года, когда рост составил 1,3 % (ранее — 1 %). Их провал во втором квартале (на пике «первой волны» пандемии коронавируса) теперь оценивается в 7,5 % (ранее — 7,9 %). В третьем квартале падение замедлилось до 5 % (ранее — 5,3 %), в четвёртом — до 0,9 % (ранее — 1,7 %).

Денежные доходы на душу населения в номинальном выражении (без поправки на инфляцию и обязательные платежи) в первом квартале 2021 года выросли на 3 %, до 32,6 тысяч рублей, а общий объём денежных доходов за этот же период составил 14,3 трлн рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

Ранее сообщалось, что Росстат изменит систему подсчёта смертности от коронавируса.

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Комментарии (1)

Урус-Баши
На выборах придётся проголосовать за едросов. Они обещали, что всё будет хорошо. Главное, чтобы интервенции не было.
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