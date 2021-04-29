Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов жителей РФ

Реальные располагаемые денежные доходы населения упали на 3,6 % в первом квартале 2021 года по отношению к докризисному первому кварталу прошлого года. Об этом 29 апреля в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении в стране сообщил Росстат.



Статистическая служба также пересмотрела данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году. По уточнённой информации, их спад по итогам прошлого года составил 3 % (ранее сообщалось о падении на 3,5 %).



Кроме того, скорректированы и квартальные данные за 2020 год. Так, реальные располагаемые доходы показывали положительную динамику лишь в первом квартале прошлого года, когда рост составил 1,3 % (ранее — 1 %). Их провал во втором квартале (на пике «первой волны» пандемии коронавируса) теперь оценивается в 7,5 % (ранее — 7,9 %). В третьем квартале падение замедлилось до 5 % (ранее — 5,3 %), в четвёртом — до 0,9 % (ранее — 1,7 %).

