Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов жителей РФ

Реальные располагаемые денежные доходы населения упали на 3,6 % в первом квартале 2021 года по отношению к докризисному первому кварталу прошлого года. Об этом 29 апреля в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении в стране сообщил Росстат.
Статистическая служба также пересмотрела данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году. По уточнённой информации, их спад по итогам прошлого года составил 3 % (ранее сообщалось о падении на 3,5 %).
Кроме того, скорректированы и квартальные данные за 2020 год. Так, реальные располагаемые доходы показывали положительную динамику лишь в первом квартале прошлого года, когда рост составил 1,3 % (ранее — 1 %). Их провал во втором квартале (на пике «первой волны» пандемии коронавируса) теперь оценивается в 7,5 % (ранее — 7,9 %). В третьем квартале падение замедлилось до 5 % (ранее — 5,3 %), в четвёртом — до 0,9 % (ранее — 1,7 %).
Денежные доходы на душу населения в номинальном выражении (без поправки на инфляцию и обязательные платежи) в первом квартале 2021 года выросли на 3 %, до 32,6 тысяч рублей, а общий объём денежных доходов за этот же период составил 14,3 трлн рублей.
Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
Ранее сообщалось, что Росстат изменит систему подсчёта смертности от коронавируса.