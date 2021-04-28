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Росстат изменит систему подсчета смертности от коронавируса

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) готовит дополнительную аналитику по смертности во время пандемии коронавируса.

«Сможем ли мы углубить эту статистику настолько, чтобы [включить категорию] тех, кто переболел ковидом, не умер, а умер через какое-то время и, возможно, ковид на это повлиял? Мы сейчас базы сверяем, такой анализ делаем», — цитирует 28 апреля заявление главы ведомства Павла Малкова РБК.

По его словам, сейчас в Росстате «ведется работа» по изменению аналитики. Глава службы призвал дождаться итоговых данных по смертности за прошлый год, которые будут доступны в июне.

При этом публикуемые ведомством сведения отличаются от данных оперштаба. Разница в показателях связана с методикой подсчета. Оперштаб берет только случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти, и это удалось подтвердить.

По данным Росстата, в феврале число смертей от COVID-19 в Петербурге составило 1445.

Издание Bloomberg сегодня, 28 апреля, сообщило о существовании в стране «неофициальной статистики», согласно которой в России началась третья волна коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг наличие секретных данных о COVID-19.

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Комментарии (3)

tsodd
Ща пересчитают-окажется, что людей от ковида не убыло, а прибыло.
Grotesk
"как скажут - так и подсчитает" (С)
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