Росстат изменит систему подсчета смертности от коронавируса

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) готовит дополнительную аналитику по смертности во время пандемии коронавируса.
«Сможем ли мы углубить эту статистику настолько, чтобы [включить категорию] тех, кто переболел ковидом, не умер, а умер через какое-то время и, возможно, ковид на это повлиял? Мы сейчас базы сверяем, такой анализ делаем», — цитирует 28 апреля заявление главы ведомства Павла Малкова РБК.
По его словам, сейчас в Росстате «ведется работа» по изменению аналитики. Глава службы призвал дождаться итоговых данных по смертности за прошлый год, которые будут доступны в июне.
При этом публикуемые ведомством сведения отличаются от данных оперштаба. Разница в показателях связана с методикой подсчета. Оперштаб берет только случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти, и это удалось подтвердить.
По данным Росстата, в феврале число смертей от COVID-19 в Петербурге составило 1445.
Издание Bloomberg сегодня, 28 апреля, сообщило о существовании в стране «неофициальной статистики», согласно которой в России началась третья волна коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг наличие секретных данных о COVID-19.