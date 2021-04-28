Росстат изменит систему подсчета смертности от коронавируса

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) готовит дополнительную аналитику по смертности во время пандемии коронавируса.



«Сможем ли мы углубить эту статистику настолько, чтобы [включить категорию] тех, кто переболел ковидом, не умер, а умер через какое-то время и, возможно, ковид на это повлиял? Мы сейчас базы сверяем, такой анализ делаем», — цитирует 28 апреля заявление главы ведомства Павла Малкова РБК.



По его словам, сейчас в Росстате «ведется работа» по изменению аналитики. Глава службы призвал дождаться итоговых данных по смертности за прошлый год, которые будут доступны в июне.

