Прощай, оружие. К Евро-2020 в Петербурге усиливают меры безопасности, Ленобласть тоже зацепит

В Петербурге существенно ограничивают возможности владельцев оружия на время чемпионата Европы по футболу. На следующей неделе всё просят запереть в сейф и не доставать.



Как сообщает ГУ Росгвардии по региону 28 мая, усиленные меры безопасности вводят со 2 июня по 12 июля в соответствии с указом президента. Он запрещает оборот гражданского, служебного оружия и боеприпасов в Петербурге, Выборгском районе Ленинградской области, а также в прилегающих акваториях. Хранить и изымать можно, носить, продавать и покупать — нет.