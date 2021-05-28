Прощай, оружие. К Евро-2020 в Петербурге усиливают меры безопасности, Ленобласть тоже зацепит

В Петербурге существенно ограничивают возможности владельцев оружия на время чемпионата Европы по футболу. На следующей неделе всё просят запереть в сейф и не доставать.
Как сообщает ГУ Росгвардии по региону 28 мая, усиленные меры безопасности вводят со 2 июня по 12 июля в соответствии с указом президента. Он запрещает оборот гражданского, служебного оружия и боеприпасов в Петербурге, Выборгском районе Ленинградской области, а также в прилегающих акваториях. Хранить и изымать можно, носить, продавать и покупать — нет.
Исключение сделано только для работников соответствующих служб и участников соревнований по стрелковым видам спорта, которым по-прежнему можно будет носить, ввозить, вывозить и передавать.
Охотников отдельно предупреждает комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона: находиться с оружием в Выборгском районе области со 2 июня по 12 июля категорически нельзя.
Аналогичные меры действовали в Северной столице в 2018 году, пожертвовать горожанам в период мундиаля пришлось не только оружием.