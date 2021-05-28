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«Женское» ДТП в Пушкине дошло до суда. 18-летней на «Порше» и под градусом предъявили смерть водителя и долгое лечение пассажира

Полиция Петербурга передала в суд дело в отношении гонщицы на «Порше», попавшей в смертельное ДТП в Пушкине

До 12 лет в колонии грозит 18-летней жительнице Петербурга после ДТП в марте 2020 года, в котором погибла женщина-водитель и пострадал её пассажир.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, ГСУ главка завершило расследование уголовного дела по факту смертельной аварии, которая произошла ночью 30 марта прошлого года. На перекрестке Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы в Пушкине кроссовер Porsche Macan на полном ходу влетел в Volkswagen Tiguan, за рулем которого находилась 27-летняя женщина. Она и её пассажир с тяжелыми травмами были госпитализированы. Женщина скончалась в больнице.

Само столкновение попало на видео.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Как выяснило полицейское следствие, за рулем Porsche была 18-летняя девушка, которая, по данным МВД, в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения. Имея водительский стаж чуть меньше года, она тем не менее собрала букет из протоколов о превышении скоростного режима.

После ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении водителем ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения. А девушке предъявили обвинение.

Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. Согласно нормам действующего уголовного законодательства, гонщице может грозить до двенадцати лет лишения свободы.

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Комментарии (2)

Spbru
Первые несколько лет после автошколы водителю нужен не Порше, а овощ какой-нибудь на 100 лошадей и крепкий подзатыльник от родителей.
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