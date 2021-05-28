Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, ГСУ главка завершило расследование уголовного дела по факту смертельной аварии, которая произошла ночью 30 марта прошлого года. На перекрестке Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы в Пушкине кроссовер Porsche Macan на полном ходу влетел в Volkswagen Tiguan, за рулем которого находилась 27-летняя женщина. Она и её пассажир с тяжелыми травмами были госпитализированы. Женщина скончалась в больнице.

Как выяснило полицейское следствие, за рулем Porsche была 18-летняя девушка, которая, по данным МВД, в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения. Имея водительский стаж чуть меньше года, она тем не менее собрала букет из протоколов о превышении скоростного режима.



После ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении водителем ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения. А девушке предъявили обвинение.



Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. Согласно нормам действующего уголовного законодательства, гонщице может грозить до двенадцати лет лишения свободы.

