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На Петербург наползает облачный вихрь. МЧС предупреждает о скорой грозе

После солнечного начала дня небо приобрело привычные для петербуржцев оттенки серого и в ближайшие несколько часов потемнеет ещё. МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждает: погода 27 мая стремительно портится.

Фото: скриншот/Яндекс.Погода
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На вечер четверга горожанам обещают ливни и грозы — местами. Погодная карта «Яндекса» показывает, как над Петербургом сгущаются тучи. Мгла надвигается с запада и уже накрыла Кронштадт, Ломоносов, Петергоф и через два часа доберётся до Всеволожска.

В Северо-Западном гидрометцентре сообщают, что греметь и сверкать будет в начале ночи. Температура опустится до 8–10 градусов, днём 29 мая потеплеет до 15–17 градусов. В прогнозе на пятницу снова кратковременный дождь.

Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, 27 мая погоду в Северной столице определяет облачный вихрь, который пришёл с запада.

Фото: скриншот/Яндекс.Погода

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Комментарии (3)

hal9000
Задолбала уже эта гроза..с другой стороны жара тоже задолбала..и мороз тоже задолбал и снег ...жаль что у нас только четыре времени года..надо чтоб еще пятое какое нибудь было..например кробылтк..зима весна лето осень кробылтк..новое необычное время года...все будут думать что это такое за время года кробылтк..а в это время года будет жопылтк расцветать и чубылкра а луна делится на две части..солнце будет ченибудь тоже делать..еще непридумал что..
Avs7153
"Температура опуститься". Школота, она везде!
Правильно: "Температура, опуститься!" - это приказ.
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