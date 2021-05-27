После солнечного начала дня небо приобрело привычные для петербуржцев оттенки серого и в ближайшие несколько часов потемнеет ещё. МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждает: погода 27 мая стремительно портится.

На вечер четверга горожанам обещают ливни и грозы — местами. Погодная карта «Яндекса» показывает, как над Петербургом сгущаются тучи. Мгла надвигается с запада и уже накрыла Кронштадт, Ломоносов, Петергоф и через два часа доберётся до Всеволожска.

В Северо-Западном гидрометцентре сообщают, что греметь и сверкать будет в начале ночи. Температура опустится до 8–10 градусов, днём 29 мая потеплеет до 15–17 градусов. В прогнозе на пятницу снова кратковременный дождь.