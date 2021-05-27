По словам жильцов, которые по прибытии рабочих бросились выяснять, что последние собираются делать, молодые люди работали по договору с ЖКС. Как предположила петербурженка Наталья, рабочие были совершенно вне контекста событий семилетней давности, когда улыбающийся Мефистофель превратился в груду обломков, вызвав возмущение всего города. Потому что один из приехавших на объект в ответ на вопрос жителей, затронут ли работы декор, равнодушно заметил: если его посчитают аварийным — собьют.

Жители вызвали сотрудников полиции, которые оперативно прибыли на место, но помочь ничем не смогли. В ЖКС № 2 Петроградского района «Фонтанке» отказались объяснять происходящее. В администрации района прокомментировали, что выполнялись работы по консервации кирпичной кладки — гидрофобная обработка, которую проводили примерно «посередине» дома.

По словам Натальи, ближе в полудню на место подъехал человек, предположительно из администрации, и наказал рабочим ни в коем случае не трогать декор. После 12 работники отбыли с объекта.

На сайте Фонда капремонта указано, что работы по фасаду в доме на Лахтинской запланированы на 2021–2023 год. «В настоящее время краткосрочные планы реализации региональной программы на 2021 и 2022 годы, утвержденные распоряжением Жилищного комитета от 27.04.2021 № 353-р, сформированы на весь объем предусмотренного финансирования. Выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения, ремонта аварийных строительных конструкций и фасадов МКД утвержденными краткосрочными планами не предусмотрено, в связи с чем у фонда отсутствуют основания для их выполнения в настоящее время», — прокомментировали в пресс-службе фонда. То есть ждать начала восстановления горельефа стоит не раньше 2023 года.

Между тем попытаться приблизить сроки ремонта могут сами собственники, объяснили в фонде. Проект краткосрочного плана капремонта направляется в районные администрации, в частности, для представления предложений. Для этого хозяевам помещений надо обратиться в администрацию Петроградского района.