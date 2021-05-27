FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +14
73.47р89.94р
ТЕМА ДНЯ

Авария на Ленинском. Последние новости

А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
10
Печать

Привитые «Спутником V» не выделяют жизнеспособный коронавирус

Вакцинированные «Спутником V» незаразны для окружающих

Вакцинированные двумя компонентами вакцины «Спутник V» незаразны для окружающих, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Владимир Гущин.

«Вакцинированные не выделяют жизнеспособный вирус, а значит, не являются источником опасности для окружающих», — цитирует Гущина 27 мая РИА Новости.

Также, по его словам, получившие обе дозы вакцины в случае заболевания имеют в 14 раз меньший риск перенести болезнь в среднетяжелой и тяжелой форме.

Рассказы врачей о том, как вакцинированные попадают в петербургские больницы с коронавирусом, можно прочитать здесь. А тут истории самих заболевших после уколов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

ЛоскутныйЕнот
Быстро они сориентировались, меньше месяца назад роспотребнадзор кричал мол и вакцинированным надо носить маски и перчатки, и делать два ПЦР-теста приезжая из-за границы, целая буря была в ВК и в инстаграмме на оф.страницах РПН. И стоял на своём РПН твёрдо, и подорвал веру в прививку целиком и полностью, вызвал недоумение, внёс дополнительный разброд и шатание. И судя по всему темпы вакцинации "слегка" упали и начались финансовые потери) Но вот теперь одумаются судя по всему)))
Alexander_5e4cfced16b74
странно было бы, если бы "выделяли" ))) ну так почему привитые пфайзером могут спокойно без масок и тестов перемещаться, а спутником - нет??? пфайзер лучше спутника?
Cashmare
и сопли у них не текут, это они мироточат
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний