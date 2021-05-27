Привитые «Спутником V» не выделяют жизнеспособный коронавирус

Вакцинированные двумя компонентами вакцины «Спутник V» незаразны для окружающих, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Владимир Гущин.
«Вакцинированные не выделяют жизнеспособный вирус, а значит, не являются источником опасности для окружающих», — цитирует Гущина 27 мая РИА Новости.
Также, по его словам, получившие обе дозы вакцины в случае заболевания имеют в 14 раз меньший риск перенести болезнь в среднетяжелой и тяжелой форме.
Рассказы врачей о том, как вакцинированные попадают в петербургские больницы с коронавирусом, можно прочитать здесь. А тут истории самих заболевших после уколов.