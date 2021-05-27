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Бастрыкин объяснил трагедию в Казани нежеланием родителей платить за охрану школы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал об одной из причин массового убийства в казанской школе. По его мнению, трагедия случилась, потому что у школы не было охраны, за которую не хотели платить родители учеников, пишет 27 мая РИА Новости.

Также Бастрыкин в ходе военно-научной конференции в столице раскритиковал выполнение поручений школами после трагедии в Керчи.

По словам главы ведомства, после трагедии в Керчи власти «там тоже долго разбирались и вносили свои предложения по исключению условий, которые способствовали преступлениям подобного рода».

«Сегодня вернулись к поручениям, которые были даны руководством страны и правительством. Докладываю — 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат», — констатировал Бастрыкин.

Председатель СКР также раскритиковал Минпросвещения и Минобрнауки, которые недостаточно активно, на его взгляд, занимаются воспитанием молодежи.

Нападение на гимназию 175 в Казани произошло около 9:30 утра 11 мая. Юноша, который 28 апреля получил лицензию на ношение оружия, устроил стрельбу в школе, которую закончил несколько лет назад. В результате погибли две учительницы и семь школьников. Еще 18 детей были госпитализированы. Сам предполагаемый стрелок в конце апреля был отчислен из колледжа, где учился на айтишника, за систематические прогулы. На первом допросе он заявил, что осознал себя богом, а потом в нем пробудился монстр и он стал всех ненавидеть.

В октябре 2018 года восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.

А как Вы считаете: кто должен платить за охрану школ?

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Комментарии (63)

266042090
Раз устроили такую жизнь, пусть сами и охраняют. Когда я училась, никакие охранники не были нужны! Лишь бы деньги с родителей содрать! Мишустин силовикам опять зарплату повысил, вот пусть школы и охраняют.
Telman_spb
очень интересно услышать реакцию на эти слова Президента !
Как уважаемый Президент прокомментирует это высказывание
Илья 2006
Старику погоны жмут
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