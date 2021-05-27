Организаторы «Евровидения-2021» объявили о продолжении конкурса

Организаторы песенного конкурса «Евровидение-2021» объявили о его продолжении в этом году. Такое сообщение появилось на официальном YouTube-канале музыкального шоу.



«Евровидение продолжится онлайн», — говорится в размещённом там ролике.



Организаторы пообещали показать видео выступления конкурсантов, заранее подготовленные к конкурсу на случай ограничений из-за пандемии. Ролики с полуфиналистами покажут зрителям 28 мая в 22:00 мск, финалистов — 29 мая в 22:00.



«В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу», — отмечается в сообщении.

