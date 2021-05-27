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Организаторы «Евровидения-2021» объявили о продолжении конкурса

Конкурс «Евровидение-2021» продолжится в режиме онлайн

Организаторы песенного конкурса «Евровидение-2021» объявили о его продолжении в этом году. Такое сообщение появилось на официальном YouTube-канале музыкального шоу.

«Евровидение продолжится онлайн», — говорится в размещённом там ролике.

Организаторы пообещали показать видео выступления конкурсантов, заранее подготовленные к конкурсу на случай ограничений из-за пандемии. Ролики с полуфиналистами покажут зрителям 28 мая в 22:00 мск, финалистов — 29 мая в 22:00.

«В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу», — отмечается в сообщении.

Ведущей шоу станет Криста Зигфридс.

Напомним, что победителем «Евровидения-2021» стала итальянская рок-группа Maneskin. Певица Манижа, представлявшая Россию, заняла девятое место.

Ранее «Фонтанка» писала, что представитель Украины в жюри конкурса призвал изменить его правила, чтобы запретить обмениваться оценками с Россией.

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
Слава богу, что не придумали еще всемирного слета клоунов. Вот бы медийные страсти разразились. Политики и пропагандоны до падучей возбудились бы.
SapienS
Не пора ли вообще прекратить участие в этом балагане фриков, и запретить показ помойки на территории Российской Федерации!?
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