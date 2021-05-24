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Представитель Украины призвал изменить правила Евровидения из-за России

России и Украине предложили запретить оценивать друг друга на Евровидении

Член профессионального жюри конкурса Евровидение-2021 от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила оценки выступления представителей России и Украины. В этом году профессиональные жюри от двух этих стран не поставили ни одного балла представителям друг друга.

«Оргкомитет Евровидения должен перенять опыт UEFA и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора»,— написал Кондратюк накануне, 23 мая, в колонке издания «Обозреватель». Он считает, что «музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда».

Ранее «Фонтанка» писала, что победителем Евровидения-2021 стала итальянская рок-группа Maneskin. Певица Манижа, представлявшая Россию, заняла девятое место, украинская группа Go_A стала в итоге пятой.

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Комментарии (6)

Сергей Федоров
Исходя из сказанного, не считаю профессионалами жюри Украины и России. По Ленину В.И. они политические проститутки!
SapienS
Вот весь бы этот недоконкурс фриков собрать в одном месте и газетой прихлопнуть.
Маэстро
Предлагаю принять все эти требования и переименовать конкурс в Укровидение.
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