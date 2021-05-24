Представитель Украины призвал изменить правила Евровидения из-за России

Член профессионального жюри конкурса Евровидение-2021 от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила оценки выступления представителей России и Украины. В этом году профессиональные жюри от двух этих стран не поставили ни одного балла представителям друг друга.



«Оргкомитет Евровидения должен перенять опыт UEFA и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора»,— написал Кондратюк накануне, 23 мая, в колонке издания «Обозреватель». Он считает, что «музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда».

