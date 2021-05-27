На Северо-Западе России начинается грибной сезон. О «наступлении» белых в соцсетях сообщают очевидцы.
Правда, боровиков пока показывают только из Псковской области. «Наступление остановлено! Два белых найдено! Задержаны и обезврежены», — пишет счастливый грибник.
Впрочем, Ленобласть нагоняет соседей: во Всеволожском районе вылез «малыш-подберезовик».
Правда, судя по комментариям, «настоящих» грибов пока совсем немного. «Фонтанка» ранее составила гид по съедобным «весенним грибам», которые известны не всем.