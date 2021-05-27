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На Петербург наступают белые. «Задержаны и обезврежены»

В Петербурге начался грибной сезон

На Северо-Западе России начинается грибной сезон. О «наступлении» белых в соцсетях сообщают очевидцы.

Правда, боровиков пока показывают только из Псковской области. «Наступление остановлено! Два белых найдено! Задержаны и обезврежены», — пишет счастливый грибник.

Впрочем, Ленобласть нагоняет соседей: во Всеволожском районе вылез «малыш-подберезовик».

Правда, судя по комментариям, «настоящих» грибов пока совсем немного. «Фонтанка» ранее составила гид по съедобным «весенним грибам», которые известны не всем.

Многие съедобные грибы имеют своих ядовитых двойников. Проверить свои знания о съедобном и несъедобном можно в специальном тесте «Фонтанки».
С приходом тёплой весны вместе с грибами просыпаются и клещи. Перед тем, как отправиться в лес, стоит подготовиться ко встрече с членистоногими. «Фонтанка» рассказывала, как уберечь себя от укуса, как достать клеща, куда его везти и как обращаться за помощью.

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