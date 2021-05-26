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Мужчина, раздавший оплеух 11-летнему мальчику в Сиверском, стал подозреваемым в деле об истязании несовершеннолетнего

СК РФ взял на контроль дело о нападении на ребёнка в Сиверском

Взрослый «герой» видео, накануне снятого в Сиверском, который оплеухами воспитывал ребёнка, стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили в СК РФ 26 мая, мужчину подозревают в преступлении, предусмотренном п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего). Проверка была организована по информации в СМИ. Расследование взял на контроль центральный аппарат СК. О ходе расследования доложат главе Следкома Александру Бастрыкину.

Ранее «Фонтанка» писала, что 41-летний местный житель на детской площадке в Гатчинском районе Ленобласти напал на ребёнка. Одной рукой он держал мальчика, второй раздавал ему оплеухи. Предварительной причиной конфликта называют мусор, который дети якобы разбрасывали по площадке. Врачи диагностировали у мальчика подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

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Комментарии (28)

265996590
Однако, это тенденция. Имеющие детей считают себя вправе наказывать физически чужих детей. Для них не важно, виноваты чужие дети или нет, но наказать их надо обязательно. Это свои - ангелочки.
Masya
Тут истязаний нет , 116 усматривается , но она из хулиганских побуждений , что так же сомнительно . Завысили квалификацию на общественном резонансе . Не удивлюсь , что СК ещё с арестом в суд выйдет.
Zloi_prohozhiy
А что там с кококо, который парня избил якобы ща смех, когда его дочь об качели ударилась? Новость недельной давности
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