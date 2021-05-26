Мужчина, раздавший оплеух 11-летнему мальчику в Сиверском, стал подозреваемым в деле об истязании несовершеннолетнего

Взрослый «герой» видео, накануне снятого в Сиверском, который оплеухами воспитывал ребёнка, стал фигурантом уголовного дела.



Как сообщили в СК РФ 26 мая, мужчину подозревают в преступлении, предусмотренном п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего). Проверка была организована по информации в СМИ. Расследование взял на контроль центральный аппарат СК. О ходе расследования доложат главе Следкома Александру Бастрыкину.

Ранее «Фонтанка» писала, что 41-летний местный житель на детской площадке в Гатчинском районе Ленобласти напал на ребёнка. Одной рукой он держал мальчика, второй раздавал ему оплеухи. Предварительной причиной конфликта называют мусор, который дети якобы разбрасывали по площадке. Врачи диагностировали у мальчика подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.