Сиверское воспитание. На детской площадке под Петербургом ребёнка оплеухами приучали к чистоте

Обидчик мальчика из Гатчинского района Ленинградской области объясняет полиции свой подход к воспитанию. По предварительным данным, на видео попал экспресс-урок чистоплотности.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 26 мая, взрослый «герой» видео, накануне снятого в Сиверском, доставлен в отдел полиции. Это 41-летний местный житель. В ближайшей перспективе — возбуждение уголовного дела.
Предварительной причиной конфликта называют мусор, который дети якобы разбрасывали по площадке на улице Строителей. Замечание им сделала гулявшая там же женщина, её супруг предпочёл убеждать активнее.
На видео мужчина нависает над лежащим на земле ребёнком, периодически отвешивая ему затрещины. Женщина с коляской пытается придержать спутника, тот отмахивается. Мальчик, поднимаясь на ноги, похоже, не понимает причины агрессии. На вопрос: «Что я сделал-то?» — мужчина отвечает невразумительным: «Пошёл отсюда!»
Мальчика на скорой увезли в районную больницу, где врачи диагностировали у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. После осмотра его отправили лечиться дома.