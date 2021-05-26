Сиверское воспитание. На детской площадке под Петербургом ребёнка оплеухами приучали к чистоте

Обидчик мальчика из Гатчинского района Ленинградской области объясняет полиции свой подход к воспитанию. По предварительным данным, на видео попал экспресс-урок чистоплотности.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 26 мая, взрослый «герой» видео, накануне снятого в Сиверском, доставлен в отдел полиции. Это 41-летний местный житель. В ближайшей перспективе — возбуждение уголовного дела.

Предварительной причиной конфликта называют мусор, который дети якобы разбрасывали по площадке на улице Строителей. Замечание им сделала гулявшая там же женщина, её супруг предпочёл убеждать активнее.