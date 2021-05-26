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Мужчина избил 11-летнего на детской площадке под Петербургом. Очевидцы не вмешивались, но видео сняли

Подросток получил оплеух от взрослого на детской площадке под Петербургом, но не понял, за что

Полиция Гатчинского района области ищет мужчину, который навешал оплеух подростку. Им, как и пострадавшему, интересно, за что.

Как сообщает 26 мая издание 47news, инцидент засняли на видео родители, которые привели детей накануне около восьми вечера на площадку у дома 12 по улице Строителей в поселке Сиверский.

Видео запечатлело уже поверженного 11-летнего, над которым стоит взрослый мужчина. Одной рукой он удерживает мальчика, второй раздает ему оплеухи. При этом, судя по реакции ребенка, он не понимает причин агрессии взрослого.

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На вопрос поднявшегося на ноги ребёнка: «Что я сделал-то?» — мужчина роняет мальчика со словами: «Пошёл отсюда!»

Мальчика на скорой увезли в районную больницу, где врачи диагностировали у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Чуть больше недели назад в Петербурге на Большой Зелениной был избит 14-летний. 34-летний мужчина несколько раз ударил его кулаками за то, что он раскачал качели, которые потом ударили дочку агрессора. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и запретили ему ближе чем на полкилометра приближаться к подростку.

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Комментарии (2)

Урус-Баши
В Ленобласти быдлячество проявляется сильнее, чем в метрополии, ввиду более низкого уровня развития личности, обусловлненного, в свою очередь, экономическим отставаним, отсутствием нормальной стабильной работы. Но Сиверакая - почти курорт. Промышленные предприятия присутствуют в небольшом количестве, скотство должно проявляться меньше. Кругом - дикие полузаброшенные деревни с сомнительной историей, замаранной во время окупации НФЗ и плохой наследственностью.
nuga
сколько агрессоров!
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