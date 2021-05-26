Полиция Гатчинского района области ищет мужчину, который навешал оплеух подростку. Им, как и пострадавшему, интересно, за что.



Как сообщает 26 мая издание 47news, инцидент засняли на видео родители, которые привели детей накануне около восьми вечера на площадку у дома 12 по улице Строителей в поселке Сиверский.



Видео запечатлело уже поверженного 11-летнего, над которым стоит взрослый мужчина. Одной рукой он удерживает мальчика, второй раздает ему оплеухи. При этом, судя по реакции ребенка, он не понимает причин агрессии взрослого.