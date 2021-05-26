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Польша закрыла своё воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний

Польша больше не пустит самолёты белорусских авиакомпаний для полёта над страной. Об этом заявил официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.

«Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии», — написал он в Twitter 26 мая.

Мюллер назвал это решение реализацией санкций, о которых просил на съезде глав ЕС премьер-министр Матеуш Моравецкий в связи с вынужденной посадкой рейса Ryanair с создателем Nexta Романом Протасевичем в Минске 23 мая. После этого инцидента европейские страны стали ограничивать авиасообщение с Белоруссией.

Ранее, днём 26 мая, самолёт «Белавиа» Минск — Барселона, «нарисовав» в маршруте пружинку у границ Польши, вынужден был развернуться обратно в столицу Белоруссии. Польское агентство воздушного судоходства позже заявило, что не запрещало «Белавиа» лететь над Польшей — оно предупредило о сложностях, которые могли возникнуть у авиакомпании при пересечении воздушного пространства Франции.

Позже в «Белавиа» рассказали, что, несмотря на имеющиеся разрешения, полёт был деактивирован властями Франции без уведомления авиакомпании. Информация была передана командиру через Управление воздушного движения Польши уже при наборе высоты. «При этом попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Более того, французский диспетчер сослался на устное распоряжение премьер-министра Франции», — отмечается в сообщении.

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Комментарии (14)

Igor_VS
На очереди Белкалий и Белнефтехим - батькинк=а кормушка.
Cвифт
.... так про фотки, которые достали прямо из телефона Протасевича, новость будет или Ф. сделает вид, что не заметила ?))).
Piter Russo
Еще можно было бы как-то понять если бы запретили полет борту номер один Белоруссии, раз они счетают что Лукашенко что-то нарушил и типа пиратствовал. Но гражданскому рейсу...
Не подавились бы избытком яблок поляки..
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