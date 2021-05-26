Польша закрыла своё воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний

Польша больше не пустит самолёты белорусских авиакомпаний для полёта над страной. Об этом заявил официальный представитель правительства республики Петр Мюллер. «Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии», — написал он в Twitter 26 мая.



Rada Ministrów przyjęła zakaz wlotu w polską przestrzeń powietrzną samolotów użytkowanych przez przewoźników z Białorusi.

Jest to element realizacji sankcji, o które wnioskował podczas Rady Europejskiej premier @MorawieckiM. — Piotr Müller (@PiotrMuller) May 26, 2021

Мюллер назвал это решение реализацией санкций, о которых просил на съезде глав ЕС премьер-министр Матеуш Моравецкий в связи с вынужденной посадкой рейса Ryanair с создателем Nexta Романом Протасевичем в Минске 23 мая. После этого инцидента европейские страны стали ограничивать авиасообщение с Белоруссией.