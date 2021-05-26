В Петербурге из условий слушаний по «земельным» вопросам в онлайн-формате убрали главный аргумент этого нововведения

В Петербурге слушания по градостроительным документам будут проводить в удаленном формате во время режима повышенной готовности. Но пункт об условии запрета на массовые мероприятия из законопроекта исчез. Документ приняли на внеочередном заседании парламента 26 мая в третьем чтении.



Когда публичные слушания в 2020 году переводили из формата офлайн на «удаленку», предложение объясняли тем, что действует запрет на проведение массовых мероприятий — массового скопления граждан в одном помещении.

В первом чтении законопроекта, который продлевал онлайн-формат слушаний до конца июня 2022 года, инициатива подразумевала, что такой регламент применяется только в случае соблюдения двух условий: действия режима повышенной готовности и запрета на проведение массовых мероприятий. Во втором чтении 26 мая депутаты проголосовали за исключение второго условия, результат закрепили в третьем чтении.