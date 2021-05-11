Беглов предложил продлить онлайн-формат общественных слушаний по «земельным» вопросам

В удаленном формате в случае одобрения инициативы можно будет проводить обсуждение проекта Генплана и изменений в него, проектов планировки территории (ППТ), изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), отклонении от предельно разрешенных параметров строительства и реконструкции, а также предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования участка.

Заксобрание Петербурга рассмотрит законопроект губернатора о продлении онлайн-формата общественных обсуждений по градостроительной документации в условиях действия ограничений из-за коронавируса. Инициативу в первом чтении рассмотрят 12 мая, сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Онлайн-формат для слушаний можно будет применять в случае, если на территории города действуют ограничительные меры по нераспространению коронавируса — введение режима повышенной готовности. Действие документа предлагается ограничить 30 июня 2022 года.

Отметим, что в прошлом году ЗакС уже принимал почти аналогичный законопроект, затем продлевал, его действие закончилось в марте 2021 года. «Фонтанка» расспрашивала экспертов, которые разошлись во мнениях относительно пользы и вреда такой меры.