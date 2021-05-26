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В США полиция выдала ордер на арест Мэрлина Мэнсона. Но дело не в обвинениях в сексуальном насилии

Певец Мэрлин Мэнсон и его адвокаты проигнорировали запросы полиции города Гилфорд, которая расследует нападение на видеооператора, снимавшего концерт музыканта.

О том, что после этого департамент полиции города выдал ордер на арест певца, сообщается 26 мая на странице ведомства в Facebook. Там же уточняется, что ищут Мэнсона не в связи с обвинениями в сексуальном насилии, которые в начале 2021 года в отношении него выдвинули сразу несколько женщин.

Как писала «Фонтанка», после этих обвинений певец потерял контракт с музыкальным лейблом и роли в кино и сериалах.

Полиция Гилфорда сообщает, что за нападение на видеооператора певцу грозит срок до года или штраф в размере до двух тысяч долларов.

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