Европейские велосипедисты отказываются ехать на чемпионат в Минск

Чемпионат Европы по велоспорту в июне этого года может пройти без национальных команд нескольких европейских стран. Поездка на соревнования в Минск считается небезопасной.

Об отказе участвовать в чемпионате уже заявили сборные Великобритании, Германии и Нидерландов, пишет 25 мая BBC. «В нынешних условиях для благополучия спортсменов и персонала поездка в Беларусь не оправдана», — считает гендиректор Нидерландской федерации велоспорта Торвальд Венеберг.

Соревнования должны состояться в Минске с 23 по 27 июня.