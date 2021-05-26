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Европейские велосипедисты отказываются ехать на чемпионат в Минск

Чемпионат Европы по велоспорту в июне этого года может пройти без национальных команд нескольких европейских стран. Поездка на соревнования в Минск считается небезопасной.

Об отказе участвовать в чемпионате уже заявили сборные Великобритании, Германии и Нидерландов, пишет 25 мая BBC. «В нынешних условиях для благополучия спортсменов и персонала поездка в Беларусь не оправдана», — считает гендиректор Нидерландской федерации велоспорта Торвальд Венеберг.

Соревнования должны состояться в Минске с 23 по 27 июня.

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании.

Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков. Россиянка арестована.

В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией». Глава МИД Великобритании назвал случившееся циничным угоном самолёта, Латвии — государственным терроризмом.

В списке авиаперевозчиков, которые не летают над Белоруссией, уже более 10 компаний, включая KLM, Lufthansa, SAS, LOT, Wizz Air и Air Baltic. Не пускают на свою территорию белорусские самолеты Франция и Великобритания.

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Комментарии (3)

simak
А они собирались? Я через Украину или Польшу тоже бы не поехал. Что в одном, что в другом направлении.
lenten
"Поездка на соревнования в Минск считается небезопасной."
Велосипед-истребитель заставит съехать с трассы?
SU LUX INN
странно! я понимаю, если бы они лететь Отказывались! ведь туда теперь Только на велосипеде и доедешь!
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