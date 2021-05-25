В «Белавиа» рассказали, по каким правилам сейчас работают с пассажирами и о чем мечтает авиакомпания

О запрете летать в своем небе самолетам этой авиакомпании заявили во Франции и Великобритании. Многие страны и перевозчики минуют белорусское небо. В воскресенье за 50 км до границы с Литвой диспетчер из Минска «рекомендовал» сесть в столице Белоруссии самолету Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Поводом стала якобы заложенная на борту бомба. Как следует из переговоров командира судна с землей, он несколько раз переспрашивал откуда пришло сообщение о «минировании», но в конце концов решил следовать рекомендациям Минска и сел на территории Белоруссии. Бомбу не нашли, но с рейса сняли Романа Протасевича, которого после победы Лукашенко на выборах обвиняют в организации массовых беспорядков. С ним увезли на допрос, а теперь и в изолятор КГБ, его спутницу, Софию Сапегу. Как следует из видео с ее признанием, якобы именно она вела телеграм-канал с персональными данными силовиков.