МИД России рассказал, за что в Минске вместе с Протасевичем задержали россиянку

Гражданка России София Сапега была задержана в Минске 23 мая в связи с уголовным делом, возбужденным в Белоруссии в связи с некими преступлениями, которые были совершены в то время, когда по всей стране шли протесты оппозиции. О причине интереса к ней властей республики говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 25 мая на сайте внешнеполитического ведомства.

«Белорусская сторона подтвердила факт задержания Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», — следует из комментария.

