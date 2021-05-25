МИД России рассказал, за что в Минске вместе с Протасевичем задержали россиянку

Гражданка России София Сапега была задержана в Минске 23 мая в связи с уголовным делом, возбужденным в Белоруссии в связи с некими преступлениями, которые были совершены в то время, когда по всей стране шли протесты оппозиции. О причине интереса к ней властей республики говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 25 мая на сайте внешнеполитического ведомства.
«Белорусская сторона подтвердила факт задержания Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», — следует из комментария.
В Минске с Сапегой встретился российский консул и порекомендовал адвоката «с богатым опытом защиты прав российских граждан», он уже приступил к работе, добавила Захарова.
Как сообщалось ранее, 23-летняя София Сапега, девушка основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, была вместе с ним задержана после принудительной посадки самолёта Ryanair Афины — Вильнюс в Минске. Девушка учится в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. Вуз потребовал от белорусских властей освободить студентку.
Экс-кандидат на белорусских выборах президента Светлана Тихановская сообщила, что россиянка содержится на Окрестина (комплекс мест заключения в Минске, расположенный по 1-му переулку Окрестина).