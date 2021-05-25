На осенних выборах онлайн-голосование пройдет в семи регионах. Петербурга среди них нет

В единый день голосования в сентябре 2021 года дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться в семи регионах. Об этом 25 мая сообщается в телеграм-канале Центральной избирательной комиссии.
Онлайн-голосование будет доступно жителям Курской области, там сейчас зарегистрированы более 647 тысяч пользователей с сопоставленной учетной записью на едином портале госуслуг. Также ДЭГ будет в Мурманской области (392,5 тыс. пользователей), Нижегородской области (более 1,58 млн пользователей), в Ростовской (2 млн пользователей) и Ярославской (633,5 тыс. человек) областях, В Москве (4,4 млн человек) и Севастополе (214 тыс. человек).
Весной Горизбирком Петербурга сначала подал, а потом отозвал свою заявку на дистанционное электронное голосование. Ранее технологию ДЭГ Петербургу не разрешили применить во время голосования по поправкам к Конституции.
Кроме того, Петербург — единственный из 85 регионов, где на осенних выборах не будет применяться «Мобильный избиратель». На прошлой неделе Заксобрание исключило такую возможность, приняв соответствующий законопроект.