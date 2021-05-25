Памфилова: Печально, что Петербург отказался от использования «мобильного избирателя»

Глава Центризбиркома Элла Памфилова констатировала, что Петербург — единственный из 85 регионов, где на выборах не будет использована технология «мобильный избиратель». Об этом она заявила на заседании ЦИК 25 мая. Трансляция заседания ведется на сайте комиссии.



Памфилова пояснила, что власти Петербурга не считают нужным использовать «мобильного избирателя» на выборах, и назвала это «грустным и печальным».



Напомним, на предыдущем заседании Заксобрание во втором чтении неожиданно приняло поправку к законопроекту о выборах, который исключает использование «мобильного избирателя».

