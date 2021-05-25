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Печать

Памфилова: Печально, что Петербург отказался от использования «мобильного избирателя»

Отказ от технологии «мобильный избиратель» в Петербурге глава ЦИК назвала «грустным и печальным» фактом

Глава Центризбиркома Элла Памфилова констатировала, что Петербург — единственный из 85 регионов, где на выборах не будет использована технология «мобильный избиратель». Об этом она заявила на заседании ЦИК 25 мая. Трансляция заседания ведется на сайте комиссии.

Памфилова пояснила, что власти Петербурга не считают нужным использовать «мобильного избирателя» на выборах, и назвала это «грустным и печальным».

Напомним, на предыдущем заседании Заксобрание во втором чтении неожиданно приняло поправку к законопроекту о выборах, который исключает использование «мобильного избирателя».

Ближайшие выборы в Петербурге (в Заксобрание и в Госдуму) состоятся в единый день голосования в сентябре 2021 года.

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Комментарии (7)

SapienS
Это кто тут на манеже
Мечет желчь, плюет овном?
А! Ну рожи вроде те же...
Всё одни и об одном.
kоt-obormot
Просто кивните телевизору.
Oleg_I
Накрутят 90%, как Лукашеску. Сомнений тут никаких.
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