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Культовый советский киножурнал «Хочу всё знать» перезапускают в Сети

Киностудия им. Горького возрождает познавательный киножурнал «Хочу всё знать!». Трейлер обновленного проекта 25 мая вышел на YouTube-канале сервиса «КинопоискHD», где выпуски киножурнала будут появляться с 1 июня.

Саундтрек для трейлера написала певица Монеточка, автор музыки — Витя Исаев. На заставке зритель видит девушку-исследовательницу, которая катается на доске и хочет узнать «про чудовища, кентавров, про огромных динозавров, про далекие планеты, метеоры и кометы».

В цикле — 36 эпизодов по 12 минут. Каждую неделю будет выходить по два новых выпуска.

Советский киножурнал «Хочу всё знать» транслировался в эфире с 1957 года. В сериях детям объясняли устройство окружающего мира, рассказывали о законах физики, химии, достижениях науки и отвечали на вопросы по типу «зачем в лесу компас?», «почему вода в фонтане бьёт вверх?» или «кто придумал лифт?»

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