Киностудия им. Горького возрождает познавательный киножурнал «Хочу всё знать!». Трейлер обновленного проекта 25 мая вышел на YouTube-канале сервиса «КинопоискHD», где выпуски киножурнала будут появляться с 1 июня.

Саундтрек для трейлера написала певица Монеточка, автор музыки — Витя Исаев. На заставке зритель видит девушку-исследовательницу, которая катается на доске и хочет узнать «про чудовища, кентавров, про огромных динозавров, про далекие планеты, метеоры и кометы».



В цикле — 36 эпизодов по 12 минут. Каждую неделю будет выходить по два новых выпуска.