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Организовавшему кибератаку на Tesla петербуржцу дали срок. Его ждёт депортация из США

Россиянин Егор Крючков приговорён к 10 месяцам лишения свободы за организацию кибератаки на компьютерную систему Tesla

В США вынесен приговор россиянину Егору Крючкову, которого обвинили в подготовке кибератаки на компанию Tesla Илона Маска. Ему назначено 10 месяцев лишения свободы и штраф в 14,8 тысячи долларов.

Как сообщает Associated Press, Крючков уже отбыл свой срок, ожидая приговора. Теперь его ждёт депортация из страны.

Ранее «Фонтанка» писала, что Егор Крючков — петербуржец, выпускник Политеха. Вместе с сообщниками он пытался нанять сотрудника компании Tesla, чтобы тот внедрил вредоносную программу в её компьютерную систему. Так Крючков получил бы доступ к системе, чтобы потом вымогать у компании деньги, угрожая выложить данные в открытый доступ. Свою вину он признал.

Позднее Егор Крючков дал интервью «Фонтанке».

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