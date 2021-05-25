Организовавшему кибератаку на Tesla петербуржцу дали срок. Его ждёт депортация из США

В США вынесен приговор россиянину Егору Крючкову, которого обвинили в подготовке кибератаки на компанию Tesla Илона Маска. Ему назначено 10 месяцев лишения свободы и штраф в 14,8 тысячи долларов.



Как сообщает Associated Press, Крючков уже отбыл свой срок, ожидая приговора. Теперь его ждёт депортация из страны.



Ранее «Фонтанка» писала, что Егор Крючков — петербуржец, выпускник Политеха. Вместе с сообщниками он пытался нанять сотрудника компании Tesla, чтобы тот внедрил вредоносную программу в её компьютерную систему. Так Крючков получил бы доступ к системе, чтобы потом вымогать у компании деньги, угрожая выложить данные в открытый доступ. Свою вину он признал.

