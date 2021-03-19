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Петербуржец признал вину в подготовке кибератаки в США

Гражданин России Егор Крючков, живший в Петербурге, на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада, сообщает американский Минюст.

Гражданин России Егор Крючков, живший в Петербурге, на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада, сообщает американский Минюст.

Как сообщает 19 марта РИА Новости, по данным обвинения, 27-летний Крючков вместе с сообщниками примерно с 16 июля по 22 августа 2020 года пытался нанять сотрудника компании, чтобы он внедрил вредоносную программу в её компьютерную систему. Так Крючков получил бы доступ к системе, чтобы потом вымогать у компании деньги, угрожая выложить данные в открытый доступ. Вынесение приговора по его делу запланировано на 10 мая.

Глава Tesla Илон Маск в августе заявил, что объектом якобы готовившейся Крючковым кибератаки было его предприятие по производству электромобилей «Тесла» в Неваде. В ФБР рассказали, что раскрыли заговор до того, как был нанесён какой-либо ущерб.

Как уже писала «Фонтанка», Егор Крючков — петербуржец, выпускник Политеха. Ранее он вину не признавал.

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Комментарии (2)

DenArch
А у нас за такое и бровью не ведут....
261912761
Не удивляет, это в стиле России....если первые в IT, то непременно в части хакерства - чтоб быстро что-то скомуниздить или кому-то нагадить, что-то полезное здесь делать не хотят
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