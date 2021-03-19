Петербуржец признал вину в подготовке кибератаки в США

Гражданин России Егор Крючков, живший в Петербурге, на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада, сообщает американский Минюст.

Как сообщает 19 марта РИА Новости, по данным обвинения, 27-летний Крючков вместе с сообщниками примерно с 16 июля по 22 августа 2020 года пытался нанять сотрудника компании, чтобы он внедрил вредоносную программу в её компьютерную систему. Так Крючков получил бы доступ к системе, чтобы потом вымогать у компании деньги, угрожая выложить данные в открытый доступ. Вынесение приговора по его делу запланировано на 10 мая.