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Канцлер Австрии призвал не спекулировать на теме России в посадке самолета в Минске

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает ненужным спекулировать на тему возможного следа России в принудительной посадке пассажирского самолета ирландской компании Ryanair в Минске. «Отношения России и Евросоюза и без того сложные», — цитирует Курца 24 мая ТАСС.

«Честно говоря, я не хочу сейчас об этом спекулировать. Я думаю, что важно тщательно расследовать этот инцидент. На наш взгляд, очевидно, кто несет ответственность. На это сейчас требуется соответствующая реакция. Отношения России и Евросоюза и без того сложные», — сказал Курц журналистам в ответ на вопрос, нужно ли приобщать Россию к теме принудительной посадки самолета в Минске.

Накануне рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

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Комментарии (16)

rastaman
Это путинская шестерка.
У него ноль шансов на будущих выборах.
Igor_VS
Молодец. Уже выслали миллион за услугу. Своих мы поддерживаем.
sektor7
Видео с протасевичем сейчас показывают. С задержанием согласен, вину признал, про всех рассказывает, схемы закладок рисует.
Резидент сдаёт всю агентурную сеть.
Блестяще, КГБ!!! 🤝
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