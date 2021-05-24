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Роспотребнадзор оценил риск срыва матчей Евро-2020 в Петербурге

Начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия оценила вероятность срыва матчей Евро-2020 в Петербурге из-за роста заболеваемости COVID-19.

«Рост заболеваемости зафиксирован. Но насколько он стойкий и как будет развиваться ситуация, пока мы сказать не можем, — заявила она журналистам 24 мая. — Не настолько ситуация тяжелая, что можно было бы говорить о том, что может не состояться такое крупное спортивное мероприятие».

На вопрос «Фонтанки» о том, какие ограничения могут быть введены в связи с этим, она также дала пространный ответ:

«Решения об ограничениях принимает правительство Санкт-Петербурга по рекомендации управления Роспотребнадзора. В основном они те же самые, что применялись и ранее. Это ограничения на посещение мест массового пребывания людей. Это и любые возможные ограничения», — сказала Чхинджерия.

Ранее она же заявила, что в Петербурге после майских праздников наметился рост заболеваемости, а коронавирус стал тяжелее и чаще стал поражать детей.

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Комментарии (1)

nalchik11
Да ясен пень, не отменят они чемпионат, и ПМЭФ. Это ж бабло.
Максимум, Алые паруса могут отменить. Потому что там надо потратиться
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