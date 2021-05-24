Роспотребнадзор оценил риск срыва матчей Евро-2020 в Петербурге

Начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия оценила вероятность срыва матчей Евро-2020 в Петербурге из-за роста заболеваемости COVID-19.



«Рост заболеваемости зафиксирован. Но насколько он стойкий и как будет развиваться ситуация, пока мы сказать не можем, — заявила она журналистам 24 мая. — Не настолько ситуация тяжелая, что можно было бы говорить о том, что может не состояться такое крупное спортивное мероприятие».

На вопрос «Фонтанки» о том, какие ограничения могут быть введены в связи с этим, она также дала пространный ответ: