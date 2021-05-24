«Пока небезопасно». Петербургская художница из списка иноагентов уехала из России

Художница-акционистка Дарья Апахончич уехала за границу после того, как не смогла через суд исключиться из списка СМИ-иноагентов. «Фонтанке» она подтвердила, что 24 мая находится за пределами Петербурга и России.



По словам Апахончич, вместе с семьёй она уехала отдыхать на неопределённый срок. «Я не планировала просить политическое убежище или что-то в этом роде, — уточняет она. — Мы побудем за границей ещё какое-то время, потому что моя ситуация не разрешилась и в безопасности я себя не чувствую».