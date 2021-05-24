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«Пока небезопасно». Петербургская художница из списка иноагентов уехала из России

Признанная иноагентом Дарья Апахончич уехала из России

Художница-акционистка Дарья Апахончич уехала за границу после того, как не смогла через суд исключиться из списка СМИ-иноагентов. «Фонтанке» она подтвердила, что 24 мая находится за пределами Петербурга и России.

По словам Апахончич, вместе с семьёй она уехала отдыхать на неопределённый срок. «Я не планировала просить политическое убежище или что-то в этом роде, — уточняет она. — Мы побудем за границей ещё какое-то время, потому что моя ситуация не разрешилась и в безопасности я себя не чувствую».

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Петербурженка не скрывает, что решение покинуть страну связано с последними событиями: Минюст включил её в список СМИ-иноагентов как физическое лицо, обжаловать решение через суд не удалось.

Повторные обыски у активистов неприятно напоминают о том, как сотрудники правоохранительных органов заходили к ней. Изъятую технику, по её словам, не вернули, о результатах экспертизы ей ничего не известно.

В интервью «Фонтанке» Дарья Апахончич рассказывала, почему в Министерстве юстиции ошиблись на её счёт. В ноябре прошлого года Минюст признал лицами, выполняющими функции иностранного агента, пятерых, кое-кому удалось оспорить решение.

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