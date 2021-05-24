Комитет по здравоохранению распространил видео с распаковкой первой партии вакцины «КовиВак» в Петербурге. На записи специалисты городской фармбазы вытаскивают ампулы из упаковки и демонстрируют крупным планом.
комитет по здравоохранению Петербурга
Третья российская вакцина от коронавируса — «КовиВак» от ФГБНУ
«Ныли суставы, болело плечо, температура не опускалась, а неприятные запахи пропали», — это первые ощущения вакцинированных «КовиВаком», третьей российской вакциной от COVID-19. В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», она создана по классической схеме с «мёртвым», то есть лишенным возможности размножаться, коронавирусом внутри. Читайте рассказы привитых в нашем материале.