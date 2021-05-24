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«Фонтанка» показывает, как выглядит первая в Петербурге вакцина с коронавирусом внутри

Видео распаковки первой партии вакцины «КовиВак» в Петербурге

Комитет по здравоохранению распространил видео с распаковкой первой партии вакцины «КовиВак» в Петербурге. На записи специалисты городской фармбазы вытаскивают ампулы из упаковки и демонстрируют крупным планом.

комитет по здравоохранению Петербурга

Третья российская вакцина от коронавируса — «КовиВак» от ФГБНУ им. М. П. Чумаковапоступила в Петербург 24 мая. Партии хватит на 9 360 человек.

«Ныли суставы, болело плечо, температура не опускалась, а неприятные запахи пропали», — это первые ощущения вакцинированных «КовиВаком», третьей российской вакциной от COVID-19. В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», она создана по классической схеме с «мёртвым», то есть лишенным возможности размножаться, коронавирусом внутри. Читайте рассказы привитых в нашем материале.

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Комментарии (3)

Serg_I
А я-то думал - покажут, как она внутри организма работает...
laertskyy
Во прикол то. Когда она достала ампулу - фоном заорал сигнал антивируса AVAST)))) Им бы сначала компьютеры полечить, а потом за людей браться
Mimic
Ощущение, что привезли на грязный склад какого-то подпольного производства.
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