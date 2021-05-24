Роспотребнадзор рассказал, сколько всего прививок от коронавируса сделали в России

Более 10 миллионов россиян уже полностью прошли вакцинацию от коронавируса, в общей сложности граждане страны сделали 25 миллионов прививок. Об этом со ссылкой на директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина 24 мая сообщает ТАСС.

«Привито полностью более 10 миллионов человек, сделано общее количество прививок более 25 миллионов», — заявил представитель Роспотребнадзора в ходе XIII ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням им. академика В. И. Покровского .

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге, по данным Смольного, для коллективного иммунитета необходимо привить ещё 1,5 миллиона человек.