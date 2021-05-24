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Роспотребнадзор рассказал, сколько всего прививок от коронавируса сделали в России

В РФ сделано 25 млн прививок от коронавируса, полную вакцинацию прошли более 10 млн человек

Более 10 миллионов россиян уже полностью прошли вакцинацию от коронавируса, в общей сложности граждане страны сделали 25 миллионов прививок. Об этом со ссылкой на директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина 24 мая сообщает ТАСС.

«Привито полностью более 10 миллионов человек, сделано общее количество прививок более 25 миллионов», — заявил представитель Роспотребнадзора в ходе XIII ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням им. академика В. И. Покровского.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге, по данным Смольного, для коллективного иммунитета необходимо привить ещё 1,5 миллиона человек.

Позднее стало известно, что в Северную столицу прибыла третья отечественная вакцина от коронавируса — «КовиВак».

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Комментарии (2)

Alex000
Ну пока понятно, что будут те самые 10-15%. Как и ожидалось.
nuga
О населении,как о скоте на ферме.Ещё и планы и их перевыполнение ставят.Детей прививайте,от них вся зараза.Многодетная мать умерла от Ковида,она работала в детсаду.Окружена детьми была.Так что не троллейбус и не магазин виноваты.
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