Трансляции марафона «Новое Знание» посмотрели более 40 млн человек

Трансляции просветительского марафона «Новое Знание» в Интернете набрали более 40 миллионов просмотров, к открытым урокам подключились более 300 вузов и 20 тысяч школ.



Как сообщили 24 мая организаторы марафона, в ходе мероприятия 176 спикеров — учёных, государственных деятелей, топ-менеджеров крупных компаний, артистов — получили более 21 тысячи вопросов.



В открытом доступе на сайте и в соцсетях российского общества «Знание» будут опубликованы видеозаписи лекций, интервью и мастер-классов спикеров марафона — всего более 120 часов контента.

