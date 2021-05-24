Трансляции марафона «Новое Знание» посмотрели более 40 млн человек

Трансляции просветительского марафона «Новое Знание» в Интернете набрали более 40 миллионов просмотров, к открытым урокам подключились более 300 вузов и 20 тысяч школ.
Как сообщили 24 мая организаторы марафона, в ходе мероприятия 176 спикеров — учёных, государственных деятелей, топ-менеджеров крупных компаний, артистов — получили более 21 тысячи вопросов.
В открытом доступе на сайте и в соцсетях российского общества «Знание» будут опубликованы видеозаписи лекций, интервью и мастер-классов спикеров марафона — всего более 120 часов контента.
Ранее «Фонтанка» писала, что «Новое Знание» станет ежегодным событием и намерено расширять свою аудиторию.
Марафон «Новое Знание» проходил с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). Спикерами марафона стали Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, Илон Маск, Стив Возняк, Сергей Шойгу, Андрей Фурсенко, Валерий Фальков, Владимир Познер и многие другие.
Одним из самых заметных событий мероприятия стало подключение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».