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Трансляции марафона «Новое Знание» посмотрели более 40 млн человек

Участники интернет-марафона «Новое Знание» задали спикерам более 21 тысячи вопросов

Трансляции просветительского марафона «Новое Знание» в Интернете набрали более 40 миллионов просмотров, к открытым урокам подключились более 300 вузов и 20 тысяч школ.

Как сообщили 24 мая организаторы марафона, в ходе мероприятия 176 спикеров — учёных, государственных деятелей, топ-менеджеров крупных компаний, артистов — получили более 21 тысячи вопросов.

В открытом доступе на сайте и в соцсетях российского общества «Знание» будут опубликованы видеозаписи лекций, интервью и мастер-классов спикеров марафона — всего более 120 часов контента.

Ранее «Фонтанка» писала, что «Новое Знание» станет ежегодным событием и намерено расширять свою аудиторию.

Марафон «Новое Знание» проходил с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). Спикерами марафона стали Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, Илон Маск, Стив Возняк, Сергей Шойгу, Андрей Фурсенко, Валерий Фальков, Владимир Познер и многие другие.

Одним из самых заметных событий мероприятия стало подключение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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