Марафон «Новое знание» станет ежегодным

Просветительский марафон «Новое знание» станет традиционным. Об этом 22 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Теперь про общество «Знание» — что дальше. Марафон такой точно уже станет традиционным. По крайней мере такой универсальный, который затрагивает все темы, как минимум один раз в год будет проходить», — цитирует Кириенко РИА Новости.
Кроме того, он отметил, что марафон почти за трое суток собрал около 20 миллионов просмотров, хотя планку ставили — 5 млн.
Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая. В первый день перед молодежью выступили замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, сооснователь Apple Стив Возняк. Во второй день в марафоне приняли участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Одним из самых заметных событий мероприятия стало подключение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».