Марафон «Новое знание» станет ежегодным

Просветительский марафон «Новое знание» станет традиционным. Об этом 22 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.



«Теперь про общество «Знание» — что дальше. Марафон такой точно уже станет традиционным. По крайней мере такой универсальный, который затрагивает все темы, как минимум один раз в год будет проходить», — цитирует Кириенко РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что марафон почти за трое суток собрал около 20 миллионов просмотров, хотя планку ставили — 5 млн.