МИД Швеции вызывал российского посла из-за покушения на блогера, критиковавшего Кадырова

Министерство иностранных дел Швеции в начале недели вызывало посла РФ в королевстве Виктора Татаринцева. МИД хотел объяснений по поводу покушения на блогера из Чечни, совершенного в феврале 2020 года. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«18 мая министерство иностранных дел вызвало российского посла в Стокгольме и изложило ему четкую позицию Швеции. Правительственная канцелярия ознакомилась с приговором суда в отношении покушения на чеченского критика режима Тумсо Абдурахманова. Правительство очень серьезно относится к данным об участии чеченских властей в попытке покушения. Это неприемлемо, когда представители государства участвуют в преступной деятельности в Швеции», — пояснила представитель пресс-службы ведомства Сибель Миссури.
Дело в отношении 30-летнего гражданина РФ Руслана Мамаева, подозреваемого в нападении с молотком на блогера Тумсо Абдурахманова в его квартире, было возбуждено 26 февраля. Обвинения были предъявлены 29 октября. Мамаев отрицал, что хотел убить Абдурахманова. Атаковавшего приговорили к 10 годам тюремного заключения. Ещё 8 лет получила молодая женщина, которая пустила злоумышленника в квартиру. Как отмечало издание Aftonbladet, она «вступила в сексуальные отношения с оппозиционным блогером, по всей вероятности, для разведки и планирования» преступлении.
По данным Reuters, это была не первая атака на Абдурахманова, критиковавшего лидера Чечни Рамзана Кадырова после убийства блогера Имрана Алиева во Франции и нападения на журналистку Елену Милашину в Грозном. За критику Кадырова, как утверждает Абдурахманов, ему грозил кровной местью председатель парламента Чечни Магомед Даудов.