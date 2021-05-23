МИД Швеции вызывал российского посла из-за покушения на блогера, критиковавшего Кадырова

Министерство иностранных дел Швеции в начале недели вызывало посла РФ в королевстве Виктора Татаринцева. МИД хотел объяснений по поводу покушения на блогера из Чечни, совершенного в феврале 2020 года. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.



«18 мая министерство иностранных дел вызвало российского посла в Стокгольме и изложило ему четкую позицию Швеции. Правительственная канцелярия ознакомилась с приговором суда в отношении покушения на чеченского критика режима Тумсо Абдурахманова. Правительство очень серьезно относится к данным об участии чеченских властей в попытке покушения. Это неприемлемо, когда представители государства участвуют в преступной деятельности в Швеции», — пояснила представитель пресс-службы ведомства Сибель Миссури.

